كيندال جينر تحتفل بعيد ميلادها بـ"التفحيط" بسيارات ثمنها 600 ألف دولار

احتفلت عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر، بعيد ميلادها الـ 24، برفقة عدد من أصدقائها بالتفحيط في حلبة سباق السيارات.



ونشر برنامج et بالعربي، فيديو لكيندال برفقة أصدقائها في سيارة رولز رايس، تبلغ قيمتها 350 ألف دولار، والفيديو الثاني فيراري 458، تبلغ قيمتها ويصل سعرها 230 ألف دولار.



يذكر أن كيندال جينر، دارت العديد من الأخبار حول وجود قصة حب بينها وبين الفلسطيني فيصل خضرة وتصدرت عناوين الأخبار في المجلات العالمية، وذلك لأن صداقتهما الطويلة تحولت مؤخرًا لقصة حب.. وأصبح الجميع يسأل من هو حبيبها.



وحبيب كيدال، معروف في هوليوود باسم "فاي خضرة" وهو مغني صاعد مولود في السعودية وتربى في الإمارات قبل أن ينتقل إلى أمريكا، وهو يعمل كعارض أزياء إلى جانب عمله الموسيقي، وعمره حاليا 27 عاما وظل صديقا مقربا من كيندال جينر لسنوات.

