21 نوفمبر.. عرض فيلم "الأيرلندي" مجانا فى مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، أن العرض الثانى لفيلم "الأيرلندي The Irishman"، وسوف يفتح مجانا يوم الخميس 21 نوفمبر، كما سيفتح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو شباك الحجز للحصول على بطاقات الدخول.



"الأيرلندي The Irishman"، وهو فيلم افتتاح الدورة 41 التي تقام خلال الفترة من 20 و29 نوفمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، وهو من إنتاج شبكة "نتفليكس".



وأحداث الفيلم مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.