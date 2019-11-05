تفاصيل الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

قالت رضا فرغلي، المساعدة الخاصة بالفنانة القديرة نادية لطفي، إن حالتها الصحية أصبحت أفضل الآن.



وأوضحت لـ"الدستور"، أن الفنانة أجريت جراحة في منطقة الظهر، وحالتها مستقرة، وتتحدث بشكل طبيعي مع الجميع، لافتة إلى أننا لا نعلم الموعد النهائي لخروجها من المستشفى.



واختتمت: "نطمئن كل محبي الفنانة الكبيرة على صحتها ونتمنى لها الدعاء بالخروج من المستشفى خلال الفترة المقبلة".



يذكر أن أخر أعمال نادية لطفي كان من خلال مسلسل "ولاد ناس"، والذي تم عرضه عام 1993، وهو من بطولتها برفقة كرم مطاوع وعبدالمنعم مدبولي، ومن إخراج عادل صادق.