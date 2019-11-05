تجهيز غرفة المحامين بنيابة أمن الدولة (صور)

تواصل المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم الثلاثاء، مع سامح عاشور نقيب المحامين، وأبلغه بالانتهاء، من تجهيز وتأثيث غرفة المحامين بمقر نيابة أمن الدولة العليا.



كما أرسل النائب العام صور الغرفة لـ"عاشور"، مؤكدا أنها ستكون مفتوحة أمام المحامين المتواجدين بمقر نيابة أمن الدولة العليا للحضور مع موكليهم، وذلك ليقوموا بدورهم على أكمل وجه.



من جهته شكر نقيب المحامين، "الصاوي" لسرعة تنفيذ وعده بتخصيص الغرفة، والذي جاء خلال لقاء جمعهما مطلع الشهر الماضي.