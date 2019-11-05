الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 الموافق 08 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

أوتو

شيفروليه الكلاسيكية C 10 تستعيد مجدها بطراز معدل جديد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:26 م
شيفروليه الكلاسيكية
شيفروليه الكلاسيكية
وكالات
طباعة
تشارك شركة شيفروليه الأمريكية المصنعة للسيارات، بمجموعة مميزة من الموديلات المعدلة بمعرض سيما الدولي للسيارات المعدلة، في دورته الذي انطلق رسميا، اليوم الثلاثاء، في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية لواحد من الموديلات المميزة التي تشارك بها شيفروليه بمعرض سيما هذا العام، وهو موديل C10 الكلاسيكي في نسخة جديدة محدثة منه طرحتها الشركة باسم E-10.

وقال الموقع الأمريكي إن شاحنة C10 الكلاسيكية كانت قد طرحتها شركة شيفروليه في الفترة بين عام 1960 و1962 بالأسواق وهي من الشاحنات الـ بك – أب.

ومنحت الشركة الشاحنة مسمى E-10 الجديد، بعد أن أضافت لها محركا كهربائيا للمرة الأولى، مع مجموعة من التحسينات المميزة مثل الكشافات الأمامية من طراز LED، ذلك بالإضافة لإطارات جديدة بقياس يتراوح بين 20 و22 بوصة.

كانت النسخة الأصلية من شاحنة شيفروليه C10 تعمل بمحرك بسعة 4.6 لتر، من فئة V8، وبعد تحويلها لنسختها الجديدة E-10 أصبحت تعمل بمحرك كهربائي من طراز Connect & Cruise، ينتج قوة 450 حصانا، ويعمل ببطاريات بقوة 400 فولت، وناقل سرعة أوتوماتيكي.

ويمنح المحرك شاحنة E-10 المعدلة، القدرة على التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5 ثوان فقط.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الإخوان يروجون لمبادرة أحمد طنطاوى بعد فشل فيديوهات المقاول الأجير

منذ حوالي 7 ساعات

البرلمان يتخد إجراء تمهيدى لإحالة النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الاتصالات يكشف أمام البرلمان سبب سوء خدمة الإنترنت

منذ ساعتين و 16 دقيقة

التعليم توضح حقيقة هجوم الوزير على المعلمين

الصور

image description

محمد الحلو يتألق على المسرح الكبير بمهرجان الموسيقى العربية

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

انطلاق النسخة الثانية لمنتدى إعلام مصر

image description

"بيراميدز" يهزم "يانج أفريكانز" ويتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة

التعليم توضح حقيقة هجوم الوزير على المعلمين

الداخلية تثأر لرئيس مباحث قوص فى قنا

وزير الاتصالات يكشف أمام البرلمان سبب سوء خدمة الإنترنت

أيام زمان

«أنا لولاك كنت ملاك».. حكاية الأغنية الوحيدة التي كتبها طه حسين

بنت الجوهري.. فشلت قصة حبها مع سعد زغلول فأصبح زعيمًا للأمة

«المخدرات وتجارة السلاح».. ماذا يفعل لاعبو البرازيل بعد الاعتزال؟

«دخل القبر وثلاجة الموتى».. كيف جسد أحمد زكي شخصيات أفلامه؟

ads

نجم الساعة

«أنا لولاك كنت ملاك».. حكاية الأغنية الوحيدة التي كتبها طه حسين

الصحة

دراسة تكشف موت الرجال قبل النساء

8 أطعمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

"يونيسيف": 855 ألف طفل خارج المدراس غربي الكاميرون

تعرف على العلاج المناسب لتلف الغضاريف

الرئيس نيوز

بالفيديو.. "خناقة" بنهائي الكأس بسبب"كوبري" من لاعب سلة الأهلي للزمالك

وزيرة التضامن تقرر تشكيل لجنة لبحث إشكاليات "تكافل وكرامة" بالمنيا

وزيرة التضامن: سندرس صرف معاشات الأهالي بشمال سيناء يدويا

أول اجتماع للجنة مناقشة بيان الحكومة.. غدا

منوعات

البيت الأبيض يعد بحظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات

"الدولي للاتصالات":1 .4 مليار نسمة يستخدمون الإنترنت حول العالم

الحبتور يستقبل "البروفيسير" حمودة ويهديه نسخة من كتابه "دروس فى الحياة"

إقبال كثيف على السياحة العلاجية فى الكويت

كشكول

الإسكندرية الأزهرية تشرف على قافلة بيت العائلة بالمحافظة

تعليم الوادي الجديد يشكل الاتحادات الطلابية للمرحلة الإعدادية والثانوية

أستاذ بزراعة المنصورة يحصد جائزة أحسن بحث تطبيقى بأسبوع القاهرة للمياه

جامعة المنيا تصعد للدور الـ16 بالبطولة العربية الخماسية لكرة القدم

إسلام سياسي

مسؤولون عسكريون: داعش يسعى لتثبيت نفسه في مناطق عراقية

جهادي سابق: أسامة بن لادن حي يرزق

بوق الإرهابية "عزة الجرف" تهاجم المنشقين عن الجماعة ومنتقديها "متدخلوش في اللي ملكوش فيه"

كاتب صحفي بأمريكا: الإخوان اشتروا جمعيات حقوقية كبرى بأوربا

مقالات الرأي
منى رجب
تقييد الحريات لن يكون تحت قبة البرلمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا أغاثون التاسع والثلاثون والرعاية الأمينة
القس. رفعت فكرى
عيد الحب المصرى
ثروت الخرباوي
مصر والإخوان وقطر.. ثلاثية الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

غدًا.. أحمد كامل يناقش "جبل المجازات" بالنيل الثقافية

غدًا.. أحمد عبداللطيف يناقش "سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج" بالنيل الثقافية

"دار الوثائق" بالفسطاط تستقبل طلاب "آداب القاهرة" (صور)

"المرأة التي كتبت التوراة" رواية جديدة لمنشورات البحر المتوسط

صفحتنا ع الفيس بوك