شيفروليه الكلاسيكية C 10 تستعيد مجدها بطراز معدل جديد

تشارك شركة شيفروليه الأمريكية المصنعة للسيارات، بمجموعة مميزة من الموديلات المعدلة بمعرض سيما الدولي للسيارات المعدلة، في دورته الذي انطلق رسميا، اليوم الثلاثاء، في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.



ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية لواحد من الموديلات المميزة التي تشارك بها شيفروليه بمعرض سيما هذا العام، وهو موديل C10 الكلاسيكي في نسخة جديدة محدثة منه طرحتها الشركة باسم E-10.



وقال الموقع الأمريكي إن شاحنة C10 الكلاسيكية كانت قد طرحتها شركة شيفروليه في الفترة بين عام 1960 و1962 بالأسواق وهي من الشاحنات الـ بك – أب.



ومنحت الشركة الشاحنة مسمى E-10 الجديد، بعد أن أضافت لها محركا كهربائيا للمرة الأولى، مع مجموعة من التحسينات المميزة مثل الكشافات الأمامية من طراز LED، ذلك بالإضافة لإطارات جديدة بقياس يتراوح بين 20 و22 بوصة.



كانت النسخة الأصلية من شاحنة شيفروليه C10 تعمل بمحرك بسعة 4.6 لتر، من فئة V8، وبعد تحويلها لنسختها الجديدة E-10 أصبحت تعمل بمحرك كهربائي من طراز Connect & Cruise، ينتج قوة 450 حصانا، ويعمل ببطاريات بقوة 400 فولت، وناقل سرعة أوتوماتيكي.



ويمنح المحرك شاحنة E-10 المعدلة، القدرة على التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5 ثوان فقط.