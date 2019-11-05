البيت الأبيض يعد بحظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات

أظهر بحث لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، أن 27.5% من طلاب المدارس الثانوية، و10.5% من طلاب المدارس المتوسطة يستخدمون الآن السجائر الإلكترونية، ويعتبر "النعناع" هو النكهة الأكثر شعبية التي يستخدمها المراهقون الأمريكيون في عام 2019، وفقًا لأبحاث جامعة جنوب كاليفورنيا، كما أنهم يقبلون على ماركة محددة، والتى تعتبر الأكثر شعبية بين الطلاب من جميع الأعمار.



وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، تسببت الأمراض الناتجة عن السجائر الالكترونية، فى وفاة 39 شخصًا فى الولايات المتحدة، من بينهم شخص لم يتجاوز عمره 17 عامًا.



يقول الخبراء، إن النكهات تغرى الشباب على استخدام منتجات السجائر الإلكترونية، مما دفع المسئولين فى إدارة ترامب إلى فرض حظرعلى هذه المنتجات المنكهة.



وأشارت الصحيفة، إلى أن أكثر من واحد من كل 4 طلاب في المدارس الثانوية، في الولايات المتحدة يستخدمون السجائر الالكترونية، كما أن أكثر من 10% من طلاب المدارس الإعدادية يقبلون عليها، وفقا لبحث جديد.



وقالت الصحيفة، لقد تصاعدت الأمراض المرتبطة بالأبخرة إلى أزمة فى الأشهر الأخيرة، مما أسفر عن مقتل 39 شخصًا، من بينهم شخص واحد لم يتجاوز عمره 17 عامًا، وأصيب بالمرض 1900 شخص.



كشفت سلسلة من الدراسات الجديدة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)، وجامعة جنوب كاليفورنيا (USC) أن استخدام السجائر الإلكترونية، هو أكثر انتشارًا بين المراهقين الأمريكيين مما كان يعتقد سابقًا، كما أن غالبية الطلاب يستخدمون السجائر الالكترونية المنكهة، خاصة تلك التي تباع من قبل إحدي الماركات المشهورة العصرية، والمثيرة للجدل، حيث يحتل النعناع المرتبة الأكثر شعبية بين طلاب المدارس الثانوية، وثاني أكثر شعبية بين طلاب المدارس الإعدادية.



قال المسئولون في إدارة ترامب، لصحيفة " واشنطن ستريت جورنال"، إن البيت الأبيض سيعلن هذا الأسبوع، أنه يمضي قدمًا بتشريع لحظر بيع السجائر الإلكترونية المنكهة.



وقال الدكتور آدم ليفينثال، مدير معهد علوم الإدمان التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا: "تشير دراستنا إلى التساؤل عما إذا كانت اللوائح أو تعليق مبيعات السجائر الإلكترونية المنكهة التي تستبعد نكهات النعناع، وقدرتها على تقليل تبخير الشباب.



قام هو وفريقه، بالتحقيق في مذاق احدى الشركات الشهيرة، التي وجدت دراسة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، أنها تستخدم من قبل 59.1% من طلبة المدارس الثانوية، و54% من المدارس الإعدادية، والتى يفضلونها، كما وجدوا أن الخيار الأول لطلاب المدارس الثانوية هو النعناع (44 %)، والثاني هو المانجو (27 %)، في 2019.



من الناحية النظرية، لا يقبل المستخدمون القاصرون على المانجو، لأنهم غير قادرين على تحملها، نظرًا لأن الشركة قامت بسحبها وتم تغييرها من الطعم الحلو من المتاجر منذ أكثر من عام، في أكتوبر 2018، وواصلت الشركة بيع نكهة النعناع والتى يفضلها الطلاب.



وجد استطلاع أجرته هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على 19 ألف طالب أمريكي، أن 72% من طلبة المدارس الثانوية التي لا تدخن تستخدم السجائر الإلكترونية المنكهة، مع تصنيف النعناع أو المنثول بين الأصناف الأكثر شعبية، وينطبق الشيء نفسه على 59% من طلاب المدارس الإعدادية.



تم التحقيق مع الشركة المنتجة لهذه النكهات من قبل هيئة الأغذية والأدوية،(FDA) لاستخدام نكهاتها الحلوة، وتسويقها لإغراء المستخدمين دون السن القانونية.



اتفق الخبراء على نطاق واسع أن النكهات الحلوة تخلق مجالا لإقبال المراهقين والأطفال عليها، فرضت مدن ودول مثل: ميتشيجان، ونيويورك، وواشنطن، حظرًا على السجائر الإلكترونية المنكهة، رغم أن العديد منها يواجه تحديات قانونية، فرضت ولاية ماساتشوستس، حظرًا شاملًا على بيع جميع السجائر الإلكترونية، وهو إجراء لم تصله الولايات الأخريات، مع ارتفاع عدد القتلى إلى 39 أمريكيا، و1900 مريض يعانى من مرض رئوي غامض مرتبط بالتبخير، وعد الرئيس ترامب بالتصرف بسرعة لحظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات.



ولكن من أجل إبعاد المراهقين والأطفال في أمريكا عن السجائر الالكترونية، قد تحتاج هذه القوانين إلى تنفيذها، كما يشير الخبراء.



وقال الدكتور ليفانتال: "إن اللوائح التي تقلل من تعرض الشباب للسجائر الإلكترونية المنكهة، قد تساعد في منع الشباب الذين يجربون السجائر الإلكترونية من أن يصبحوا مستخدمين على المدى الطويل للسجائر الإلكترونية.



وقالت الصحيفة، إن مثل هذه اللوائح يمكن أن تشجع أيضًا ملايين المراهقين الأمريكيين الذين يستخدمون بالفعل السجائر الإلكترونية على الإقلاع عن التدخين، خاصة إذا لم يعد بإمكانهم الوصول إلى السجائر الالكترونية بالنكهات التي يحبونها، والتي تشمل، حسب دراستنا، كلا من نكهة النعناع والفواكه.