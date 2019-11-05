مراد وهبة: السيسي منفتح على العالم لكن النخبة منغلقة

قال الفيلسوف مراد وهبة، إن الهوية المصرية ظلت رهينة مسار واحد عنوانه "التخلف"، مضيفًا: "عندما تتحدث عن الغرب والحضارة يتهموك أنك استعماري ولست ملتزم بخصائص الهوية المصرية".



وأضاف "وهبة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " نطق فكرا"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مُنفتح على العالم أجمع، ويحاول أن يُصدر صورة مشرقة لمصر، لحدوث تفاعل بينها وبين الدول الأخرى، بينما مقالات النخبة سب علني في أمريكا وترامب.



وأردف: "لما إنت بتعمل سب علني، يبقى انت كده مش داخل في عملية الانفتاح، لما الناس تقعد تشتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل ونهار يبقى هنعمل انفتاح إزاي مع أمريكا، القضية في القرن الحادي والعشرين الأساسية هي مواجهة الإرهاب، وترامب شريك أساسي في صد الإرهاب عكس أوباما، فلازم نتعامل مع رؤساء الخارج من خلال رؤيتهم لمواجهة الإرهاب، لكن النخبة منغلقة".

