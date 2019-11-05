رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد استقلال النيابة وحكم القانون

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، استقلال النيابة العامة وسيادة حكم القانون، وذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع النائب العام للسودان تاج السر علي الحبر.



وتناول الاجتماع دعم النيابة العامة بالمباني والمتطلبات اللازمة للقيام بمهامها الموكلة لها في المرحلة الانتقالية.



من جانبه، أعرب النائب العام السوداني، عن شكره لرئيس مجلس السيادة على تسهيل مهام أعمال النيابة العامة، والتي ستعمل بجانب الجهات العدلية المختصة من أجل سيادة حكم القانون، لينال كل مرتكبي الجرائم المختلفة والانتهاكات الصارخة عقابهم، وفقا لما تنص عليه القوانين السارية في البلاد.



وأشار النائب العام إلى ضرورة إجراء تعديلات في بعض القوانين، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بحماية المال العام وتخريب الاقتصاد ومكافحة الفساد.