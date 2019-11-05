مراد وهبة: الهوية المصرية في مأزق كبير

قال الدكتور مراد وهبة، المفكر والفيلسوف، إن الهوية مشتقة من لفظ الـ"هو هو"، ومعنى ذلك أن الشيء يبقى كما هو، وإذا حدث تغيير فيكون سطحيا.



وأضاف "وهبة" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "نطق فكرا" المذاع عبر فضائية "TEN": "أن الهوية في هذه الحالة تكون ثابتة، لكن الواقع وتطوره يفرض على الهوية أن تكون متطورة"، مشيرًا إلى أنه أحيانا ترفض النخبة تطوير الهوية.



وذكر أنه مع التطوير يحدث تغيير للهوية لأنه لا يوجد شيء ثابت، متابعا: "عادة نحن نركن إلى الثبات وننزعج من التغيير، وبالتالي فإن الهوية المصرية في مأزق من آلاف السنين منذ الحضارة الفرعونية، حيث تتوهم أنها هوية لا مثيل لها، وبالتالي تصبح ليست في حاجة إلى الآخر وتنظر إليه على أنه العدو وبالتالي ننغلق على أنفسنا".

