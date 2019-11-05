"معارضة مراهقة".. أحمد طنطاوي تلميذ صباحي الذي لم ينضج بعد

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن النائب البرلماني أحمد طنطاوي، تجاوز دوره كنائب، وتجاوز الإطار المؤسسي للبرلمان المصري عندما تقدم بمبادرة يطالب فيها بإلغاء التعديلات الدستورية، وعدم ترشح الرئيس السيسي مرة أخرى.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن أحمد طنطاوي لو كان معارضا تحت قبة البرلمان، لالتزم بقرار الأغلبية التي أقرت التعديلات الدستورية في المجلس، موضحا أن المعارضة السياسية في مصر تعيش مرحلة مراهقة.

وواصل أنه لو كان أحمد طنطاوي ناضجا سياسيا، لاستقال من البرلمان ولكنه حاول الاحتماء بالحصانة البرلمانية، مشيرا إلى أن أحمد طنطاوي هو تلميذ حمدين صباحي، وهو مدعوم من حركة الكرامة، وحاصل على كارنيه نقابة الصحفيين من جريدة الكرامة التي كان يرأس مجلس إدارتها حمدين صباحي