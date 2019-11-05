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مسلسل "أنت في كل مكان" يفوز بجائزة أفضل عمل رومانسي كوميدي.. صور

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:14 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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فاز مسلسل "أنت في كل مكان"، المعروض حاليًا في تركيا، بجائزة أفضل مسلسل رومانسي كوميدي في حفل توزيع جوائز جمعية الصحفيين.

وتسلم الجائزة بطلا المسلسل فوركان انديتش، وإيبوكي بوسات، وتألقت الأخيرة بإطلالة ذهبية أنيقة، كما شارك في الحفل عدد كبير من النجوم الأتراك.

قصة المسلسل تدور حول منزل يتم بيعه لشخصين مختلفين، وهما ديمير وسيلين، وتفاجئ الأخيرة بأن ديمير أصبح مديرها في العمل وهو نفسه شريكها في المنزل وتدور العديد من المواقف العدائية بينهما في البداية إلى أن تتحول لقصة حب تجمع بينهما تتعرض للعديد من المواقف الأخرى التي تعكر صفو علاقتهما.

المسلسل من بطولة فوركان انديتش، وإيبوكي بوسات، وعلي ياغشي، أصليهان مالبور، وغيرهم من النجوم ويعرض العمل كل يوم سبت.
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