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الصحة

يحمى الجسم من التلوث والسرطان.. أبرز فوائد البروكلى

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:45 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يمتاز البروكلي بتركيبته الغنية بمضادات الأكسدة والمغذيات التي تدعم الصحية العامة، وتحث التوصيات على تناوله للوقاية من السرطان، وتخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، والحصول على الكالسيوم.

ونظرًا لأن تلوث الهواء قد أصبح جزءًا من حياة المدن الحديثة، يعتبر أكل البروكلي أحد الوسائل لعكس تأثير هذا التلوث على الجسم وفق أبحاث جديدة.

فقد وجدت دراسات صينية أن براعم البروكلي تحتوي على كمية عالية من الجلوكوروفانين، وهي مادة كيميائية نباتية تتفاعل مع مركب البنزين الموجود في الهواء الملوث وتقوم بتحطيمه، فيصبح طرده من الجسم سهلًا.

ويحتوي البروكلي على فيتامين "أ" وحمض الفوليك والكالسيوم إلى جانب جرعات عالية من مضادات أخرى للأكسدة تساعد الجسم على التخلّص من السموم ومحاربة الالتهابات.

وقد وجدت دراسات سابقة أن مادة الجلوكوروفانين التي يحتوي عليها البروكلي تساعد على الوقاية من السرطان.

وتتضمن فوائد البروكلي الصحية: تقليل الإمساك، الوقاية من ارتفاع السكر، وخفض الالتهابات.
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