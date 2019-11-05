الباز: السيسي رسخ قاعدة "الدولة قبل الجميع"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يحرص على ترسيخ نظام الميكنة لمواجهة فساد قد يكون محتمل.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن سبب الفساد وخراب المصانع المصرية في السابق كان بسبب غياب الميكنة، معلقا: "المشروعات كانت ماشية بالحب، ومفيش ضبط للي داخل وخارج".

وأكد "الباز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رسخ قاعدة "الدولة قبل الجميع"، لافتا إلى أنه حرص خلال افتتاحه لمشروعات السويس على التأكيد أن تلك المشروعات من أجل المصريين، وليست لصالح أشخاص.

وتابع: "احنا قدام دولة، مش قدام مجموعة مش عارفة هي بتعمل ايه، في خطة الناس بتشتغل عليها، واحنا كدولة محتاجين الفكر اللي أرساه الرئيس السيسي سواء في التنمية أو المشروعات، يدوم معنا مهما تغير الأشخاص.