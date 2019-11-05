الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 الموافق 08 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

توك شو

حمدي عبد العظيم: خدمات "دعم صحة المرأة" تعتني بكل نساء مصر

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:00 م
الدكتور حمدي عبد
الدكتور حمدي عبد العظيم
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور حمدي عبدالعظيم، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، إن كل الخدمات المقدمة في برنامج "دعم صحة المرأة" تعتني بكل مرأة في مصر.

وأضاف "عبدالعظيم" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامي عمرو خليل، أن العنوان الرئيسي للبرنامج الرئاسي اسمه "نحو المساواة لعلاج المرأة المصرية من سرطان الثدي".

وأوضح أن البرنامج القومي مسئول عن كل شخص داخل المجتمع، لافتا إلى أن المساواة ستكون موجودة في النوعية والجودة والاهتمام وتوفير العلاج وبالتالي ضمان عدم معاناة أي شخص مهما كان فقيرا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال"

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس البرلمان عن مبادرة "طنطاوي": لا علاقة للمجلس بها

منذ حوالي 4 ساعات

بدء إجراءات إخلاء سبيل "فتاة العياط"

منذ يوم

يوتيوب يحذف أغنية "إنساي" لسعد لمجرد ومحمد رمضان

الصور

image description

محمد الحلو يتألق على المسرح الكبير بمهرجان الموسيقى العربية

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

انطلاق النسخة الثانية لمنتدى إعلام مصر

image description

"بيراميدز" يهزم "يانج أفريكانز" ويتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة

التعليم توضح حقيقة هجوم الوزير على المعلمين

الداخلية تثأر لرئيس مباحث قوص فى قنا

وزير الاتصالات يكشف أمام البرلمان سبب سوء خدمة الإنترنت

أيام زمان

«أنا لولاك كنت ملاك».. حكاية الأغنية الوحيدة التي كتبها طه حسين

بنت الجوهري.. فشلت قصة حبها مع سعد زغلول فأصبح زعيمًا للأمة

«المخدرات وتجارة السلاح».. ماذا يفعل لاعبو البرازيل بعد الاعتزال؟

«دخل القبر وثلاجة الموتى».. كيف جسد أحمد زكي شخصيات أفلامه؟

ads

نجم الساعة

«أنا لولاك كنت ملاك».. حكاية الأغنية الوحيدة التي كتبها طه حسين

الصحة

دراسة تكشف موت الرجال قبل النساء

8 أطعمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

"يونيسيف": 855 ألف طفل خارج المدراس غربي الكاميرون

تعرف على العلاج المناسب لتلف الغضاريف

الرئيس نيوز

بالفيديو.. "خناقة" بنهائي الكأس بسبب"كوبري" من لاعب سلة الأهلي للزمالك

وزيرة التضامن تقرر تشكيل لجنة لبحث إشكاليات "تكافل وكرامة" بالمنيا

وزيرة التضامن: سندرس صرف معاشات الأهالي بشمال سيناء يدويا

أول اجتماع للجنة مناقشة بيان الحكومة.. غدا

منوعات

البيت الأبيض يعد بحظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات

"الدولي للاتصالات":1 .4 مليار نسمة يستخدمون الإنترنت حول العالم

الحبتور يستقبل "البروفيسير" حمودة ويهديه نسخة من كتابه "دروس فى الحياة"

إقبال كثيف على السياحة العلاجية فى الكويت

كشكول

الإسكندرية الأزهرية تشرف على قافلة بيت العائلة بالمحافظة

تعليم الوادي الجديد يشكل الاتحادات الطلابية للمرحلة الإعدادية والثانوية

أستاذ بزراعة المنصورة يحصد جائزة أحسن بحث تطبيقى بأسبوع القاهرة للمياه

جامعة المنيا تصعد للدور الـ16 بالبطولة العربية الخماسية لكرة القدم

إسلام سياسي

مسؤولون عسكريون: داعش يسعى لتثبيت نفسه في مناطق عراقية

جهادي سابق: أسامة بن لادن حي يرزق

بوق الإرهابية "عزة الجرف" تهاجم المنشقين عن الجماعة ومنتقديها "متدخلوش في اللي ملكوش فيه"

كاتب صحفي بأمريكا: الإخوان اشتروا جمعيات حقوقية كبرى بأوربا

مقالات الرأي
منى رجب
تقييد الحريات لن يكون تحت قبة البرلمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا أغاثون التاسع والثلاثون والرعاية الأمينة
القس. رفعت فكرى
عيد الحب المصرى
ثروت الخرباوي
مصر والإخوان وقطر.. ثلاثية الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

غدًا.. أحمد كامل يناقش "جبل المجازات" بالنيل الثقافية

غدًا.. أحمد عبداللطيف يناقش "سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج" بالنيل الثقافية

"دار الوثائق" بالفسطاط تستقبل طلاب "آداب القاهرة" (صور)

"المرأة التي كتبت التوراة" رواية جديدة لمنشورات البحر المتوسط

صفحتنا ع الفيس بوك