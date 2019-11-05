حمدي عبد العظيم: خدمات "دعم صحة المرأة" تعتني بكل نساء مصر

قال الدكتور حمدي عبدالعظيم، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، إن كل الخدمات المقدمة في برنامج "دعم صحة المرأة" تعتني بكل مرأة في مصر.



وأضاف "عبدالعظيم" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامي عمرو خليل، أن العنوان الرئيسي للبرنامج الرئاسي اسمه "نحو المساواة لعلاج المرأة المصرية من سرطان الثدي".



وأوضح أن البرنامج القومي مسئول عن كل شخص داخل المجتمع، لافتا إلى أن المساواة ستكون موجودة في النوعية والجودة والاهتمام وتوفير العلاج وبالتالي ضمان عدم معاناة أي شخص مهما كان فقيرا.

