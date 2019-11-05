سيد أبوزيد يكتب: نفط وغاز سوريا للسوريين

نقول هذا بمناسبة ما أعلنه الرئيس الأمريكى ترامب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لإعلان قتل القوات الخاصة الأمريكية أبوبكر البغدادى، زعيم تنظيم داعش ربيب المخابرات المركزية الأمريكية، حيث قال: «النفط فى سوريا غذى داعش، وعملياته، ويجب أن نأخذ حصتنا الآن، وسأعقد صفقة مع شركة عالمية».

سوريا كانت تنتج نحو ٣٨٠ ألف برميل من النفط يوميًا قبل الحرب التى شنت عليها منذ تسع سنوات حتى الآن، وتراجع الإنتاج إلى ٤٠ ألف برميل يوميًا وفقا لتقدير صندوق النقد الدولى فى عام ٢٠١٦، بل إن سوريا تعانى الآن من أزمة محروقات، وحقول البترول السورية موزعة كالآتى: ١- حقل كونيكو للغاز ويقع بريف دير الزور، ويعد أكبر معمل لمعالجة الغاز، ويستفاد منه فى إنتاج الطاقة الكهربائية، وأقامت القوات الأمريكية قاعدة عسكرية بجواره، ٢- حقل العمر الذى يعد أكبر الحقول مساحة، وإنتاجًا، ويقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات على بعد عشرة كيلومترات شرقى مدينة الميادين بدير الزور، ويصل إنتاجه قبل الأزمة لـ٣٠ ألف برميل يوميا، وسيطر عليه تنظيم داعش ٢٠١٤، وكان أهم مصادر تمويل التنظيم، وانخفض إنتاجه بسبب غارات التحالف الغربى بقيادة أمريكا، ويضم قاعدة عسكرية بجواره، ٣- حقل التنك، ويعد أكبر الحقول بعد حقل العمر، وكان يبلغ إنتاج سوريا منه قبل الأزمة نحو ١٠ آلاف برميل، وسيطرت الفصائل المسلحة عليه فى أواخر ٢٠١٢ ثم قوات داعش فى عام ٢٠١٤ ثم قوات قسد الكردية فى نوفمبر ٢٠١٧ وأقامت أمريكا أيضا قاعدة عسكرية فيه، ونشر موقع «جرف ميديا» تسجيلًا مصورًا يظهر قيام أمريكا بأعمال صيانة.

٤- حقل الرميلان، الذى تسيطر عليه قوات حماية الشعب الكردية بدعم القوات الأمريكية، وكان الاعتقاد السائد بأن القوات الأمريكية تتواجد فى منطقة شرق دير الزور من أجل حماية حقول النفط والغاز من السقوط فى أيدى قوات داعش التى كونت ثروات هائلة عندما كانت تسيطر عيها، إلا أن الحقيقة أظهرت أن المنطقة بالكامل تحت إدارة شركات نفط أمريكية، مثل «إكسون موبيل، وشيفرنى» اللتين تقومان بتصدير إنتاجهما لتعود العوائد للخزينة الأمريكية. وورقة النفط إحدى الأدوات الأساسية التى استخدمها الغرب للضغط على القيادة السورية لإجبارها على ترك السلطة، حيث ظهرت أهمية هذه الورقة عقب حرب أكتوبر ١٩٧٣ التى انتصرت فيها الجيوش العربية بقيادة الجيش المصرى على جيش الكيان الصهيونى، الذى كان يعتبر الجيش الذى لا يهزم، حيث قامت منظمة أوبك بناء على طلب المجموعة العربية بقيادة السعودية بوقف تصدير البترول للدول الداعمة لإسرائيل فى صراعها مع البلاد العربية، وأدى هذا المنع والحظر إلى انتشار الأحصنة والدراجات فى شوارع أمريكا وهولندا، كما منعت فرنسا استخدام السيارات يوم الأحد.

وأمام هذا ليس أمامنا إلا أن نعلنها بأعلى صوت من المحيط إلى الخليج، وعلى مستوى العالم، أن نفط وغاز سوريا للسوريين، ولا وألف لا للنهب الأمريكى لثروات دولة مستقلة ذات سيادة بالغصب والاحتلال.

