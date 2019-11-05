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برلماني: الإعلام قام بدور قوي في كشف افتراءات الإخوان

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:54 م
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
أحلام عبدالرحمن
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قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإعلام المصري قام بدور متفان وقوي جدا في الرد على الشائعات ومحاولة الوقيعة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، مشيرا إلى أن الإعلام تحرك سريعا لمواجهة المهاترات والمؤمرات التي تُحاك للوطن، وقام بدور فعال جدا وأخرس كل الألسنة المعادية للدولة المصرية واستقرارها.

وأضاف "إسماعيل"، خلال لقائه ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن قنوات الإعلام المصري نجحت بشكل كبير في إظهار وكشف كذب وافتراءات جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن الجماعة اعتادت الكذب وتضليل الرأي العام وبث سمومها داخل عقول المواطنين.

ولفت إلى أن المواطنين أصبحوا أكثر وعيا وفهما لما يحدث من مؤامرات هدفها إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها المتماسكة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وتحدث عن أنفاق سرابيوم والمدن الجديدة سواء الإسماعيلية الجديدة أو بورسعيد الجديدة أو السويس الجديدة، علاوة على استصلاح 400 ألف فدان ومحطات المعالجة الثلاثية مثل مصرف كتشنر وبحر البقر، مشيرا إلى أن كل ذلك يدل على أن الدولة المصرية لديها تخطيط شامل للحياة، فضلًا عن أن الدولة المصرية ما زالت تواجه فسادا متجذرا يحتاج لفترة طويلة حتى يتم اجتثاثه من جذوره، مؤكدا أن الفساد لا يتم قطعه مرة واحدة، ولكن يتم ذلك بشكل متدرج.

وأشار إلى أن إصلاح الفساد لا بد وأن يبدأ من كل فرد في الدولة المصرية، وأن يراجع نفسه وأن نحارب الفساد جميعا، وأن الاستثمار في المواطن المصري أهم شئ في الوقت الحالي؛ والذي بدوره يجعل الدولة المصرية من أعظم دول العالم.
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