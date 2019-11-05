"سيدة المواهب".. أمانى التونسى: ضياع بصر أبى دفعنى لعالم السينما

منذ تأسيسها أول إذاعة إلكترونية للمرأة فى الشرق الأوسط، تحت اسم «بنات وبس»، عام ٢٠٠٨، وحتى كتابة سيناريو فيلم «بين بحرين»، الذى عرض الشهر الماضى بالسينمات- ظلت تهتم فى كتاباتها ومشروعاتها بمناقشة الموضوعات المختلفة التى تهم المرأة، فى جميع المجالات التى عملت بها.



وفى حوارها مع «الدستور»، كشفت الكاتبة أمانى التونسى تفاصيل رحلتها الخاصة من دراسة علوم الكمبيوتر إلى عالم الكتابة والتأليف، مرورًا بخبراتها المتنوعة فى تأسيس إذاعة إلكترونية ودار نشر خاصة ومجلة متخصصة للمرأة، إلى جانب تجربتها الخاصة، التى أسهمت فى إثراء كتاباتها، وجعلتها تحقق نجاحًا كبيرًا فى وقت قصير.

■ بداية.. شاركتِ مؤخرًا فى سيناريو فيلم «بين بحرين» مع الكاتبة مريم نعوم.. كيف بدأ التعاون بينكما؟

- عندما علمت الكاتبة مريم نعوم بعملى فى مجال قضايا المرأة، رشحتنى لكتابة سيناريو فيلم «بين بحرين»، حيث كلفتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتنفيذه، واستغرق العمل بيننا عامًا كاملًا، إلى أن انتهينا منه، وبدأ عرضه فى السينمات الشهر الماضى.

الفيلم كان نتاج تعاون مشترك بين المجلس الوطنى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وحصد ٥ جوائز سيناريو وحوار، منها جائزة مهرجان المرأة فى أسوان وبروكلين.

ويعد «بين بحرين» أول فيلم روائى وثائقى يناقش جميع المفاهيم الثقافية الخاطئة تجاه المرأة، ويكشف النقاب عن كفاحها ضد هذه المفاهيم، عبر ٣ قصص مختلفة، ترصد رحلة معاناة الأنثى فى المناطق الريفية منذ الولادة، ونضالها ضد المجتمع الأبوى، مرورًا بموضوعات تشويه الأعضاء التناسلية والزواج المبكر والحرمان من التعليم والعمل.

وحمل اسم الفيلم «بين بحرين» دلالة خاصة للتفريق بين بحر الجهل وبحر العلم، كما أنه جاء مناسبًا لموقع الأحداث الذى هو «دور» بمنطقة جزيرة الدهب بالقاهرة.

■ لماذا توجهت للعمل فى مجال الفن والإعلام الذى يختلف عن مجال دراستك؟

- رغم أنى تخرجت فى كلية الحاسبات والمعلومات فإنى اعتدت الكتابة منذ المرحلة الثانوية، بسبب تشجيع عائلتى، لكن كتاباتى كانت لنفسى، ولم أكن أستهدف نشرها، وخلال دراستى بالجامعة كنت أتجه للعمل فى مجالى التصميم والتسويق، حتى إنى عملت مع كبرى الوكالات الإعلانية فى مصر عام ٢٠٠٥، أى بعد تخرجى بعام واحد فقط.

وبعد فترة قررت السفر إلى ألمانيا لدراسة الإعلام، واستغرق الأمر ٥ سنوات أخرى، كنت أعود خلالها إلى القاهرة لممارسة بعض الأعمال، ثم أذهب إلى ألمانيا لاستكمال الدراسة، إلى أن حصلت على درجة الماجستير، وتعلمت أصول المهنة، وكيفية إدارة المجلات والقنوات.

■ كيف كانت بدايتك العملية فى هذا المجال؟

- فى البداية ذهبت إلى مجلة «كلمتنا» للعمل فى مجال التصميم، وحاولت الكتابة فى المجلة مثل الباقين، إلا أن رئيسة التحرير، وقتها، لم توافق على ذلك، واعترضت على عملى، لأنها اعتقدت أنى لا أجيد الكتابة، وكان ذلك سببًا فى إحباطى وابتعادى عن كتابة أى شىء لعدة سنوات، إلى أن تركت العمل بالمجلة عام ٢٠٠٧.

■ كيف بدأت فكرة إذاعة «بنات وبس» التى أسستِها؟

- بعد ترك المجلة، فكرت عام ٢٠٠٨ فى الاتجاه لتأسيس أول إذاعة إلكترونية للبنات فى العالم العربى، وكانت فكرة الإذاعة الإلكترونية حديثة فى ذلك الوقت، ونجحت القناة التى كنت أتولى إعداد بعض برامجها حتى وصل مشتركوها إلى نحو ٤ ملايين مشترك، من العرب والمصريين فى الخارج، فى الوقت الذى لم يكن فيه الناس هنا معتادين على الاستماع للإذاعة عبر الإنترنت.

وبالفعل استطعنا الحصول على عدة جوائز دولية، من بينها جائزة الاتحاد الأوروبى لأفضل مشروع شبابى بالشرق الأوسط.

■ لماذا اتجهتِ لتأسيس دار نشر «شباب بوكس» رغم نجاح عملك الإذاعى؟

- كان الأمر بسبب صديقى الصحفى مصطفى فتحى، الذى كان قد ترك المجلة أيضًا، وحاول إصدار كتاب، لكنه لم يجد دار نشر توافق على محتواه، لذا قررت المغامرة وأسست دار نشر خاصة، تحت اسم «شباب بوكس»، لتكون متنفسًا لإبداعات الشباب التى لا ترحِب بها دور النشر الكبرى. وقدمنا فى الدار ٣٠ إصدارًا فى عام ٢٠٠٩، وكنا دار النشر الوحيدة فى ذلك الوقت التى تقدم كتبًا باللغة الإنجليزية، حررتها أقلام كتاب مصريين، حتى توجت بجائزة أصغر ناشرة فى الشرق الأوسط.

■ هل كان نجاح دار النشر هو الدافع وراء عودتك للكتابة؟

- كان لدى العديد من الكتابات، لكنى فى البداية لم أتجرأ على نشرها، بسبب الموقف السابق وتأثرى بما قالته رئيسة تحرير «كلمتنا»، إلى أن قررت عرض بعض كتاباتى على الكاتب جلال عامر، رحمه الله، فأعجب بها كثيرًا، وشجعنى على إكمال الموضوع ونشره.

وبعدها أتممت العمل على الموضوع الذى خرج فى كتاب «الحالة الاجتماعية مطلقة»، وتضمن ٢٥ قصة منفصلة لحالات طلاق، وبالفعل حقق الكتاب نجاحًا كبيرًا، وصدرت منه عدة طبعات، وتوالت كتاباتى بعد ذلك، وأصدرت كتابًا آخر عن السيدات وقت ثورة يناير، وكان اسمه «أمانى.. بنت من ميدان التحرير»، ثم أصدرت بعد ذلك مجلة خاصة حملت اسم «السيدات أولًا» عام ٢٠١٥.

■ ماذا عن رحلتك فى مجال السينما؟

- بعد نجاح كتبى بدأت التوجه لكتابة السيناريو فى فيلم دراما وثائقية «ديكودراما» حمل اسم «الناس دول»، وكان يتناول قصصًا حقيقية لمتظاهرين ومصابين شاركوا فى ثورة يناير.

ثم أنتجت بعدها فيلمًا فى النمسا حمل اسم «ثورات خاصة»، ودارت أحداثه حول المواقف التى تحدث فى حياة الإنسان، وتسهم فى تغيير أفكاره، وتناولت فيه ما حدث لى شخصيًا بعد حرق دار النشر التى أملكها أثناء الثورة، وبعدها قررت اقتحام عالم السينما، وكان الفضل فى ذلك يرجع إلى السيناريست سارة الطوبجى، التى كتبت أعمالًا مثل «هبة رجل الغراب» وغيرها.

وعرضت «سارة» علىّ أن أكتب فيلم «قصة حب»، على أن تتفرغ هى لكتابة مسلسل «سقوط حر»، كما عرفتنى على المخرج عثمان أبولبن.

■ من أين جاءت فكرة فيلم «قصة حب» الذى اقتحمت به عالم الكتابة للسينما؟

- كنت أحمل فى مخيلتى تجربة شخصية تدور حول قصة والدى، الذى أصيب بتجلط دموى أثّر على العصب البصرى، وأدى إلى فقد بصره، وكان يمر بجميع التفاصيل التى رويتها ضمن أحداث الفيلم، التى نقلتها بناء على خبراتى الشخصية.

وعندما بدأت كتابة الفيلم قررت صياغة القصة فى إطار من الرومانسية، على أن تكون عصرية ومكتوبة فى صيغة حوار بسيط يمكن أن يدور بين أناس عاديين ويصل إلى القلب، وأن يجعل كل شخص يتصور أنه قد يمر بمثل هذه المواقف، لذا خرج الفيلم على النحو الذى حقق نجاحًا كبيرًا أسعدنى.

