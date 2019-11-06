محيى إسماعيل يرد على اتهامه بالغرور: "ده أسلوبى"

انتشر مؤخرًا فيديو للفنان محيي إسماعيل، وهو يرد على سؤال حول رأيه في فيلم "الممر" قائلا إنه لا يعرف سوى فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" وأن دوره فيه كان عبقريا، واتهمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالغرور بعد انتشار الفيديو بشكل واسع.



"الدستور" تواصلت مع الفنان محيى إسماعيل، ليرد على تلك الاتهامات، حيث قال: "هل الثقة في النفس تسمي غرور، كل شخص له أسلوب وشكل وهذا هو شكلي وأسلوبي وطريقتي، ومنذ 50 عاما وأنا لدي هدف في رأسي أريد تحقيقه ومن أجله درست الفلسفة وهي المدرسة الصعبة المعقدة، وبدأت بفيلم "الأخوة الأعداء" وكنت في ذلك الوقت لا أملك أي شئ، وكنت مع 11 نجما في الفيلم وهم ذئاب المرحلة، وحصلت على جائزة أفضل ممثل من بينهم جميعا، ولذلك اقتربت من الهوس والجنون لأنني أصبحت أمتلك جمهور بسبب دوري في هذا الفيلم.



وأضاف: "عندما يعمل الإنسان في صمت ويبدأ حياته وهو شاب عصامي لا يمكن أن يكون مغرور، ولكن تسمى ثقة بالنفس ولكن في مصر الثقة بالنفس تسمى غرور".