خبيرة اقتصادية تعلق على التقرير السنوي للبنك الدولي

علقت الدكتورة سحر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، على التقرير السنوي للبنك الدولي، قائلة، إن التقرير إيجابي جدا، وأشار إلى العديد من النقاط الهامة.



وأضافت "الدماطي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامي عمرو خليل، أن التقرير أشاد بالرئيس عبدالفتاح السيسي وشجاعته في اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بحياة المواطنين ومستقبلهم، حيث أوضح أن القيادة السياسية اتبعت سياسات قوية لتحسين الظروف المعيشية، كما أشاد بإنشاء مصر أكبر محطة في الطاقة الشمسية في العالم، وأوضح أن مصر حققت معدل نمو 5.5% في عام 2019.

