"الحرية المصري" يناقش ترشيد استهلاك المياه

عقدت لجنة الموارد المائية والري بحزب الحرية المصرى، اجتماعا لأعضائها بالأمانة المركزية لحزب الحرية المصرى، جاء هذا في إطار التشاور والتنسيق لعقد سلسلة من الندوات التثقيفية والإرشادية لمفهوم السياسات المائية وكيفية ترشيد استخدامات المياه فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.



هذا وقد شارك بالاجتماع ماجد طلعت أمين التثقيف والتدريب السياسى بالحزب، من أجل تنسيق الجهود ووضع خطوات واضحة للتنفيذ على المدى القريب.



وقالت الدكتورة شيرين شوقي، رئيس اللجنة، إن الحزب يستهدف التوعية حول ترشيد استهلاك المياه، والتوعية بعدم الإسراف في استخدامها، آملين أن يعود هذا بنتائج إيجابية حول التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاج، مضيفة أنه سيتم تنظيم حملات توعية سواء من خلال ورش العمل أو ندوات مع المواطنين في المحافظات المختلفة.