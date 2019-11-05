محافظ شمال سيناء يوضح الجدوى الاقتصادية للتجمعات التنموية

قال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن طرح التجمعات التنموية التي أعلن عنها يوم احتفالات 6 أكتوبر، يشمل 18 تجمع تنموي مختلفة المساحات، ومن يحظى بالحصول على هذه الأرض سيحصل على 10 أفدنة أرض مزودة بكافة المرافق، ومنزل تشطيب كامل بمساحة 175.



وأضاف "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن سعر هذه الأرض والأرض المبني عليها المنزل والمرافق غير محسوب تكلفتها ضمن المشروع، مشيرا إلى أن الدولة تكفل نجاح هذا المشروع منذ عامه الأول.



وأوضح أن المتقدم يدفع 60% من قيمة الأرض والباقي تتحمله الدولة المصرية، وتتضمن طريقة السداد مقدم بواقع 15 ألف جنيه، وسداد أول قسط بعد فترة سماح لمدة عامين بقيمة 20 ألف جنيه، ثم تقسيط المتبقي على 30 عاما مبلغ بسيط، لكون معظم الزراعات ستكون زيتون ورمان والزراعات الحقلية بين هذه الأشجار.



وأوضح أن الجدوى الاقتصادية لشجرة الزيتون ستصبح 100% خلال 6 سنوات، وتكون الشجرة الواحدة محملة بنحو 50 كيلو زيتون، سعر الكيلو 10 جنيهات أي أن هناك 500 جنيه دخل يومي من الزيتون فقط، مشيرًا إلى أن مركز بحوث الصحراء سيقدم للمتقدمين شلت زراعية تتناسب مع طبيعة الصحراء والمياه الموجودة بها.

