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سياسي

"مرأة مستقبل وطن" تواصل مبادرة "أنتِ عظيمة" بالدقهلية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:18 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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واصلت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، في محافظة الدقهلية، فعاليات مبادرة "أنتِ عظيمة" والتي أطلقها الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، وبإشراف أمينة المرأة بالأمانة المركزية، النائبة رشا رمضان، وتأتى في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من أجل العمل على تحسين أوضاع المرأة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأقيمت فعاليات المبادرة التى حملت عنوان "أنت عظيمة.. بتعليمك.. بتنظيمك.. بعملك"، تحت رعاية النائب محمد المرشدى امين الحزب واللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم بالمحافظة.

وقالت دكتورة وجيهه التابعي أمينة المراة بالمحافظة، إنها قد اقيمت ندوة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية علي المجتمع بتنظيم أمانة المرأة بمركز ميت غمر في ضوء ما وصلنا اليه من كثافة سكانية تخطت 105 مليون نسمة مما يؤثر سلبا علي التنمية وتراجع الاستفادة من الخدمات بكافة القطاعات التي تحاول الدولة النهوض بها ليصبح تنظيم الأسرة طوق النجاة لذا كان الهدف من الندوة.

وقد قامت الدكتورة سحر فؤاد أمينة المرأة بمركز ميت غمر بشرح الطرق المتعددة للتنظيم واهمية تفهم المرأة للنتائج الايجابية من تنظيم الاسرة حيث سينعكس ذلك صحيا واقتصاديا وكذلك نفسيا علي الأسرة والمجتمع.

وحضر الندوة السيد حجازي أمين المركز، وإبراهيم النجومي أمين التنظيم، وعلي دربالة أمين المتابعة، وآمال الشناوي أمين العلاقات العامة، ولفيف من القيادات النسائية بالحزب وامينات المرأة بالقري وحشد من السيدات داخل مركز ميت غمر.
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