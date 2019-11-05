حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لوالديه

عبر الفنان حسن الرداد عن حبه الشديد لوالديه، من خلال تغريدة له، نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر".



وكتب الرداد في تغريدته، قائلا: "عايز أقول إن مفيش فى الدنيا كلها أغلى من أهلك، متضيعش وقتك في جري ورا حاجات زائلة، واقعد تحت رجلين أبوك وأمك وبوس جزمتهم، عشان جزمتهم هيجي اليوم اللي تتمنى تبوسها بس مش هتلاقيها".



يُذكر أن حسن الرداد شارك في رمضان الماضي، بمسلسل "الزوجة 18" من بطولة ناهد السباعي، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وكوكي، وإيناس كامل، من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري ومن إنتاج ممدوح شاهين.

