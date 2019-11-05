"منظور": افتتاح مشروعات بجنوب سيناء والسويس يضاف لإنجازات الدولة

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات التنموية الجديدة في مجال صناعة الحديد والصلب والرخام والجرانيت والإسكان والبترول والطرق والمحاور المرورية، بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، تنفيذًا لخطة الدولة المصرية بتنمية سيناء.



وأضاف منظور، في بيان، أن مثل تلك المشروعات الضخمة تستهدف تطوير البنية الأساسية للدولة بشكل عام والتي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة لجذب الاستثمارات وخاصة في سيناء، مُشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي تم افتتاحها اليوم تضاف إلى سجلات الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية يومًا بعد يوم بسرعة تنفيذها في أوقات قياسية، مُؤكدًا أن الرئيس وجه العديد من الرسائل للمصريين أثناء افتتاح المشروعات القومية اليوم بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، أهمها عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يروجها مُعادي استقرار مصر لأنها مُخطط خبيث يستهدف في المقام الأول الحرب على الدولة المصرية ومؤسساتها وشق وحدة المصريين، وتعطيل حركة التنمية الشاملة التي تنتجها الدولة لتحقيق النهضة في شتى المجالات.



كما طالب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وسائل الإعلام بالاستجابة لرسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنشر الوعي للمواطنين وذلك بالترويج للمشروعات القومية العملاقة التي تفتتحها الدولة من حين لآخر، بالإضافة إلى سرد مخاطر الانسياق وراء الشائعات، مُوجهًا التحية لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لمجابهة الإرهابيين ليعم الرخاء على مصر.