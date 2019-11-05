الحاصلة على جائزة معرض "إنتل" تحاضر في دمياط برعاية "مستقبل وطن"

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة دمياط، ندوة تثقيفية، عن قيادة الذات، والتى تنظمها أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة.



ويحاضر فى الندوة، الباحثة ياسمين يحيى بنت محافظة دمياط الحاصلة على المركز الأول علي العالم في البحث العلمي، بحضور محمد حمود أمين العمل الجماهيري بالمحافظة والأمناء المساعدين الأمانة وأعضاء هيئة المكتب وعدد كبير من حضور من مختلف الأعمار.



وتحاورت ياسمين يحيى مع الشباب عن كيفية قيادة الذات نحو النجاح، وعرضت ليهم تجربتها في مجال البحث كمثال حي عن النجاح بعد العمل والاجتهاد.



وأكدت "يحيى"، خلال عرضها فى الندوة التثقيفية، أنه ليس هناك نجاح بدون قيادة الذات نحو الهدف المرغوب تحقيقه.



ومن جانبهم، أكد الحاضرون أن الندوة مثمرة مليئة بعدد من الإيجابيات التي ترفع معنويات الشباب نحو المستقبل الأفضل.



الباحثة ياسمين يحيى مصطفى، هى طالبة مصرية في المرحلة الثانوية وباحثة في مجال العلوم، من مركز كفر سعد، بمحافظة دمياط، حصلت على جائزة المركز الأول عن فئة علوم الأرض والبيئة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة الذي انعقد في بيتسبورج، ولاية بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتلقت ياسمين عدة عروض من دول أجنبية لتنفيذ مشروعها ولكنها رفضت وأصرت على تنفيذ مشروعها في مصر بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية، كما تم إطلاق اسم جدها الأكبر "مصطفى" على أحد الكويكبات المكتشفة حديثا تقديرا لها على جهودها في مجال البحث العلمي في مجال علوم الأرض والبيئة.