التعليم توضح حقيقة هجوم الوزير على المعلمين

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما يُتداول بشأن هجوم وزير التربية والتعليم على المعلمين، مؤكدة أن الوزير تحدث خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر العربي للتنمية المستدامة، عن تطوير العملية التعليمية بكامل عناصرها، وأنه يقدر المعلمين جميعًا.



وأوضحت الوزارة، أن حديث الوزير اجتزأ من سياقه وحُرِّف بهدف التأثير علي العلاقة بين الوزارة والمعلمين، الذين يعدون العمود الأساسي للعملية التعليمية والعنصر الفعال في بناء ورفعة الإنسان المصري، وأن ما يتم تداوله غرضه التأثير علي مصلحة العملية التعليمية أو المعلمين في مصر بالسلب.















