"مستقبل وطن" يكرم 150 من أبطال أكتوبر في مركز أجا بالدقهلية

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة الدقهلية، احتفالية كبرى، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، فى قرية صهرجت الصغرى، بمركز أجا، بحضور حشد من أهالي المركز.



وأكد الدكتور محمود رضوان أمين الحزب بمركز أجا، أن قرية صهرجت من القري التي عاش بها الكثير من الأبطال منهم من استشهدوا وقدموا أرواحهم في سبيل العزة والكرامة والحرية ويصل عددهم إلى 7 شهداء ومنهم من توفي لاحقا ويصل عددهم 50 بطلا.



ومن جانبه، قال المحاسب عبدالحليم كمال عضو الحزب بالمركز، أن جميع ابطالنا نستمد منهم العزة والكرامة من قصصهم البطولية التي قاموا بها وكما يتم تكريم أبطال وشهداء من قرية فيشا بنا وقرية السلام التابعين للمركز؛ ليصل عدد الأبطال المكرمين 150 من أبطال أكتوبر لما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن.