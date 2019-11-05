ترامب: اتفاق الرياض بداية لحل الأزمة اليمنية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق الرياض بشأن الأزمة اليمنية بداية جيدة للوصول إلى اتفاق نهائي في اليمن.



ودعا ترامب في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم، الجميع للعمل بجد للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن اليمن.



ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية، اليوم، اتفاق الرياض لحل الخلافات بين الجانبين وسط اتفاق على العديد من النقاط في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.