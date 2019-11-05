نجل ميار الببلاوي يتعرض لتسمم حاد.. ووالدته: "هتجنن"

نشرت الإعلامية ميار الببلاوي، صورة لنجلها "محمد" من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، كشفت من خلالها عن تعرضه لتسمم حاد، خلال الساعات الماضية، ما تطلب دخوله إلى أحد المستشفيات.



وعلقت: "اللهم اشفي أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما".



وكتبت الببلاوي في منشور آخر: "يا رب اشفيلي ابني حبيبي عنده تسمم حاد مش عارفة من إيه، يا رب هتجنن"، مضيفة: "أصعب إحساس في الدنيا إنك تشوف ضناك بيتألم أوي كده".



يُذكر أن محمد نجل الإعلامية ميار، ابنها الوحيد من المنتج السعودي عبدالله الكاتب، وتزوجت ميار الببلاوي من زوجها الرابع ضابط الشرطة وائل عباس، العام الماضي.

