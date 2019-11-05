مصر ترحب باتفاق الرياض لتسوية الأزمة اليمنية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، عن ترحيبها باتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه اليوم في العاصمة السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وأشادت مصر بالاتفاق الذي يُعد خطوة مهمة تعزز من فرص التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، عبر استعادة التركيز على لُب المشكلة اليمنية، والالتزام بجميع مرجعيات التسوية السياسية لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وثمَن البيان الجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل التوصل للاتفاق.



وأكد البيان دعم مصر للاتفاق بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.