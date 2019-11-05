دورة لتأهيل القراء والمبتهلين قبل التقديم في اختبار الإذاعة

اعتمد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نظاما جديدا لتقدم القراء الجدد والمبتهلين إلى لجنة الاختبارات بالإذاعة لاعتماد الجيدين منهم.



وشملت الآليات الجديدة ضرورة خضوع المتقدمين إلى الاختبارات لدورة تأهيل في معهد الإذاعة والتليفزيون وسداد الرسوم المقررة لهذه الدورة التدريبية بمعرفة أساتذة ومتخصصين في الأحكام والموسيقى.