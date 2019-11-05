"مهند" يشارك في حفل توزيع جوائز جمعية الصحفيين بتركيا.. فيديو

شارك النجم التركي كيفانش تاتليتوج، الشهير عربيًا باسم مهند، في حفل توزيع جوائز جمعية الصحفيين.



وقال في تصريحات صحفية خلال مشاركته في الحفل، إنه عائد من عطلة خارج البلاد ومستمتع جدا وطاقته في محلها، والآن يقيم عروض المشاريع الجديدة، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في الحفل، الذي نظمته جمعية الصحفيين.



يذكر أن آخر أعمال كيفانش، كان مسلسل "الاصطدام"، والذي يؤدي فيه دور محقق شرطة يدعى "قادير"، يخسر زوجته وابنته في حادث إرهابي.



وشارك إلى جانب كيفانش في بطولة العمل كل من إيلتشين سانجو، بطلة مسلسل "حب للإيجار"، وميليسا آصلي باموك، وإركان جان، وهاكان كورتاش، وأنور صايلاك.



كيفانش تاتليتوغ في حفل توزيع جوائز جمعية الصحفيين.



ذكر انه عائد من عطلة خارج البلاد ومستمتع جداً وطاقته في محلها ، والآن يقيّم عروض المشاريع الجديدة.

وغير ذلك فإنه يعيش حماس هذه الامسية التي نظمتها جمعية الصحفيين ويتساءل حولها ويتمنى ان يستمتع الجميع بها#kivanctatlitug pic.twitter.com/1YNxWkjdXL — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) November 5, 2019