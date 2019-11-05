"شعبة الخضروات والفاكهة": أسعار البطاطس انخفضت بنسبة 50% عن العام الماضي

قال أحمد محمد أحمد، عضو شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البطاطس انخفضت بنسبة 50% عن العام الماضي.



وأضاف عضو شعبة الخضروات والفاكهة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن هناك وفرة في السوق، لافتا إلى أن الأسعار ستنخفض أكثر، موضحا أن الأسواق المصرية تعتمد على آليات العرض والطلب التي تقام كل يوم طبقا لبورصة السوق، مبينا أن أسعار المنتج ترتفع إذا انخفض العرض وتراجع.



وذكر أن أسعار المنتجات الزراعية ستنخفض أكثر خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة زيادة المعروض من محاصيل الموسم الخريفي والشتوي الذي سيغزو الأسواق.



واستكمل: "الأسعار تتفاوت من منطقة لأخرى، حسب بعد المسافة ومصاريف العمال"، متابعا: "نشارك وزارة التموين والزراعة في الرقابة من بداية الإنتاج وحتى الوصول إلى المستهلك".



يُذكر أن أسعار الخضروات والفاكهة انخفضت في الأسواق بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25%.

