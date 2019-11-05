شاهد.. ماذا قال المواطنون عن القنوات المعادية للدولة؟

رصدت عدسة كاميرا برنامج "منتصف الأسبوع" آراء المواطنين في الشارع المصري في القنوات المعادية للدولة المصرية، التي تسعى للوقيعة بين المواطنين وأجهزة الدولة المختلفة.



وقال أحد المواطنين، خلال لقائه ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، إنه لا يشاهد هذه القنوات الإرهابية إطلاقا لأنها تعتمد على الكذب والتضليل وإثارة الفتن، موجها رسالة لتلك القنوات قائلا: "خليكم في حالكم واهتموا بأمور بلدكم أفضل وبلاش شغل التضليل والفتن اللي أنتم شغالين عليها في قنواتكم الإرهابية المأجورة والتي تهاجم الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية مقابل حفنة من الدولارات".



وقالت مواطنة أخرى: "إحنا ضد أي قناة تهاجم الدولة المصرية لأن أهم حاجة استقرار بلدنا وإحنا الحمد لله عايشين في أمن وأمان واستقرار بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبة: "أي حد بيطلع في أي قنوات معادية لمصر أقوله افتكر إن البلد دي خيرها عليك"، مشيرة إلى أن جميع المصريين في ظهر وخلف الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره.



وأردفت مواطنة أخرى قائلة: "قناة الجزيرة والشرق ومكملين قنوات مغرضة هدفها الوقيعة بين المصريين"، معقبة: "حرام عليكم سيبونا في حالنا لأننا بنحب رئيسنا السيسي لأنه من ساعة ما مسك البلد وهي في ازهارد وتقدم ورخاء بفضل المشاريع اللي بيعملها".

