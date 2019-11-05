6 مبادئ في اتفاق الرياض تخفف آلام اليمنيين (فيديو)

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، 6 مبادئ أساسية يركز عليها اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية اليمنية.

تتمثل تلك المبادئ في الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي ووقف الحملات الإعلامية المسيئة وتوحيد الجهود ‏تحت قيادة التحالف العربي لإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش وتشكيل لجنة من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي.

ولاقى الاتفاق ترحيبا وتفاؤلا في أوساط اليمنيين لتطبيع الحياة في المناطق المحررة أمنيا واقتصاديا وحل الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية ما سيعود بالنفع على الشعب اليمني.



