فيسبوك وراء تراجع مستخدمي "تيك توك"

منذ إطلاقه للتداول على المتاجر الإلكترونية حظي تطبيق تبادل الفيديوهات الصيني الشهير "تيك توك" بارتفاع متزايد في مستخدميه، إلا أنه يشهد حاليا تراجعا.



وأرجع عدد من الخبراء سبب تراجع نسب مستخدمي "تيك توك"، لتخفيض تكلفة بث الإعلانات الممولة على موقع فيسبوك.



ووفق موقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإن التطبيق الذي طرح للمرة الأولى للاستخدام خارج الصين منذ عام 2016، يضم حاليا 1.5 مليار مستخدم على مستوى العالم.



ومنذ تدشينه رسميا، لم يسبق أن مر تطبيق "تيك توك" بحالة تراجع في نسبة المستخدمين، حتى الربع الثالث من عام 2019 الجاري، الذي شهد به التطبيق تراجعا للمرة الأولى في نسب مستخدميه المهتمين بتحميل الفيديوهات منه.



وذكرت دراسة أجرتها شركة SensorTower المختصة بإحصائيات التطبيقات الذكية، أنه منذ بداية 2019، حظي تطبيق "تيك توك" بـ 500 مليون مستخدم حول العالم.



في حين تعرض لتراجع في نسب مستخدميه خلال فترة الربع الثالث من العام المنتهية في يوم 30 سبتمبر الماضي، حيث وصل عدد مستخدمي التطبيق لـ 177 مليون مستخدم، وهو عدد أقل بنسبة 4% من عدد مستخدميه في المرحلة الوقتية نفسها في عام 2018 الماضي.