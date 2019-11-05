"سياحة الوفد": افتتاح جناح مصر ببورصة لندن ترويج للمتحف الكبير

قالت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن مشاركة مصر بجناح كامل في بورصة لندن خطوة هامة جدًا لعرض جزء من القطع الآثرية التى سيتم عرضها فى المتحف المصرى الكبير الذي سيتم افتتاحه قريبة.



وأضافت رمزي، في بيان، أن هذا الجناح يعد ترويجًا كبيرًا لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM2020، وركيزة أساسية في الحملة الترويجية للسياحة المصرية.



وأشارت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إلى أن الجناح المصري يعتمد على استخدام تقنية virtual reality لعرض مقتنيات المتحف والمقاصد السياحية المصرية، حيث ان تلك التقنية من أحدث التقنيات المستخدمة، الأمر الذي يؤكد للجميع أن إدارة مصر الحديثة أصبحت أكثر وعيا وإدراكا من الإدارات الحاكمة سابقا.



ويمتد جناح مصر هذا العام لطابقين دور أرضى مساحته 630 م2 ودور علوى تبلغ مساحته ما يزيد عن 100م2، ويبلغ عدد العارضين المشاركين بالجناح نحو 56 منشأة سياحية منها 28 فندقًا و27 شركة.