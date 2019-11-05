رفع الجلسة العامة لـ"النواب".. ويعاود الانعقاد 17 نوفمبر

رفع الدكتور علي عبدالعال، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب،على أن تعود للانعقاد يوم 17 نوفمبر في الثانية عشر ظهرا.



ومن جهة أخرى رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب علاء والي، حيث وافق المجلس على ما جاء في تقرير اللجنة التشريعية برفض اللجنة الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب علاء والي في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، لارتكابه جنحة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف بقيمة 2 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات، حيث انتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية القصد بها منع النائب من أداء مهامه.