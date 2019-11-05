شكري يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري، التقى اليوم الثلاثاء، مع مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في مستهل زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.



جاءت تصريحات المتحدث الرسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".



كان شكري توجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبيةً لدعوة الإدارة الأمريكية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور البنك الدولي، لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، وهو الاجتماع المقرر عقده 6 نوفمبر الجاري.



ووفق بيان لوزارة الخارجية، فإنه من المنتظر أن يقوم شكري أثناء الزيارة بالتشاور مع الدوائر الأمريكية المختلفة حول شتى جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا تبادل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.