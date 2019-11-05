عمادالدين نبيل: مصر تحتل المرتبة الـ28 فى جودة الطرق

قال الدكتور عمادالدين نبيل، استشاري هندسة الطرق، إن المشروعات القومية للطرق في سيناء ستساعد على تنشيط حركة التنمية والسياحة.



وأضاف "نبيل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن مصر تحتل المرتبة 28 في جودة الطرق، موضحًا أن المشروعات الجديدة ستدفع عجلة التنمية في سيناء.



يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أن الطريق القديم في جنوب سيناء، كان يتعرض لمشاكل عديدة بسبب الأمطار والسيول، وكان يُطلق عليه طريق "الموت"، موضحًا أن الدولة المصرية أنفقت 5.5 مليار جنيه من أجل إقامة طريق جديد لتفادي كل الحوادث والسلبيات التي كانت تحدث على الطريق القديم.

