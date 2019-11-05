"التعاون الإسلامى": اتفاق الرياض مرحلة جديدة لتسوية أزمة اليمن

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد بن عبدالرحمن العثيمين، بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدًا أنه يبشر بمرحلة جديدة لتسوية الأزمة اليمنية.



وقال في كلمة منذ قليل، إن اتفاق الرياض يبشر ببداية مرحلة جديدة للتوصل إلى تسويات جذرية للأزمات التي يتعرض لها اليمن، مشيرًا إلى أنه يسهم في تعزيز أمن واستقرار اليمن والوقوف جبهة واحدة في مواجهة الحوثي.



وشهد كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الديوان الملكي السعودي.



وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن المبادئ الأساسية للاتفاق تنص على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة، وتوحيد الجهود تحت قيادة التحالف العربي لمواجهة الحوثيين، ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش، وتشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي.