بدرية طلبة تتخلى عن الدوبلير في مشهد خطير.. فيديو

كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن مشهد خطير، قامت بتصويره بنفسها ورفضت الاستعانة بدوبلير من أجل القيام به.



ونشرت بدرية طلبة فيديو لها مع الفنانة هند صبري، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "عملت شجاعة مردتش الدوبلير يشتغل بدالي بدرية السقا مسلسل إمبراطورية مين"، وتظهر بدرية طلبة وهي معلقة في شرفة المنزل، دون أن تستند على شيء.



مسلسل "إمراطورية مين"، من إنتاج رمضان 2014، وتدور أحداثه حول عائلة مصرية مقيمة في الخارج، وفي يوم من الأيام، يستبد الحنين بكل من الأب والأم (عمر شاهين وهند صبري)، فيقرران العودة إلى مصر، ويوافق الأبناء على هذا القرار على مضض، وبعد العودة تواجه العائلة العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية التي لم تكن لتخطر لهم على بال.. اسم المسلسل مستوحى من اسم فيلم أُنتج عام1973 هو "إمبراطورية ميم".



من ناحية أخرى، تشارك بدرية طلبة في مسلسل "فلانتينو"، مع الفنان الكبير عادل إمام، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته دلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، وطارق الأبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

