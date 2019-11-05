ممثلة بريطانية ترفض الزواج: لا أحتاج إلى رجل

أعلنت الممثلة البريطانية إيما واتسون أنها تفضل حياة العزوبية، ولا تحتاج إلى رجل يجعلها سعيدة، خاصة مع استعدادها للاحتفال بعيد ميلادها الـ30.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت إيما أنها ليست متوترة بشأن هذا الإنجاز، حيث تأقلمت مع أمر عدم زواجها.



وأضافت نجمة هاري بوتر، البالغة 29 عامًا، أنها ليست قلقة بشأن العثور على رجل في الوقت الحالي لأنها راضية تمامًا عن شراكتها مع نفسها.



ووجهت تساؤلًا حول لماذا يخشى الأشخاص العزاب ويثيرون ضجة بعد الوصول إلى عمر الـ30؟، لافتة إلى أن هذا لن يكون نهاية المطاف.