شاهد.. ياسمين صبري تتحدى مدربتها بتمرين ضغط صعب

أثارت الفنانة ياسمين صبري، جدلا واسعا، عبر موقع "إنستجرام"، بعد نشرها صورة عبر حسابها الرسمي، وهي تمارس تمرين " الضغط" بصحبة مدربتها الخاصة التي تقوم بنفس التمرين أمامها.



وتباينت ردود أفعال متابعيها، حيث كتب أحد متابعيها: " قمر"، وعلق آخر: "ارحمينا".



من ناحية أخرى، لم تحسم ياسمين صبري موقفها من سباق الدراما الرمضاني المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الموسم الماضي من خلال مسلسل "حكايتي".

