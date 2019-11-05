شاهد.. ياسمين صبري تتحدى مدربتها بتمرين ضغط صعب
الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:06 م
رباب الأهوانيطباعة
أثارت الفنانة ياسمين صبري، جدلا واسعا، عبر موقع "إنستجرام"، بعد نشرها صورة عبر حسابها الرسمي، وهي تمارس تمرين " الضغط" بصحبة مدربتها الخاصة التي تقوم بنفس التمرين أمامها.
وتباينت ردود أفعال متابعيها، حيث كتب أحد متابعيها: " قمر"، وعلق آخر: "ارحمينا".
من ناحية أخرى، لم تحسم ياسمين صبري موقفها من سباق الدراما الرمضاني المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الموسم الماضي من خلال مسلسل "حكايتي".
وتباينت ردود أفعال متابعيها، حيث كتب أحد متابعيها: " قمر"، وعلق آخر: "ارحمينا".
من ناحية أخرى، لم تحسم ياسمين صبري موقفها من سباق الدراما الرمضاني المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الموسم الماضي من خلال مسلسل "حكايتي".