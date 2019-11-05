الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 الموافق 08 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

الدولار يتحول للارتفاع خلال تعاملات اليوم

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
تحول الدولار الأمريكي للارتفاع القوي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد الكشف عن بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم ارتفاع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بأكثر من توقعات المحللين.

فيما تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي لأدنى مستوى في 5 أشهر، بينما واصلت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة هبوطها للشهر الرابع تواليًا.

ويتزامن أداء الورقة الخضراء مع التفاؤل المتزايد بشأن اقتراب الولايات المتحدة والصين من توقيع اتفاقية جزئية بشأن الأمور التجارية، وهو الأمر الذي من شأنه تخفيف حدة من الحرب التجارية.

وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبرج اليوم، أن الجانب الصيني يرغب في إسقاط بعض التعريفات الأمريكية قبل التوقيع على الصفقة التجارية المخطط هذا الشهر.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام اليورو بنحو 0.5% إلى 1.1074 دولار.

كما سجل الدولار ارتفاعًا بأكثر من 0.5% أمام الين الياباني ليصعد إلى مستوى 109.13 ين.

وبالنسبة لزوج العملات (الجنيه الإسترليني-الدولار الأمريكي) فشهد زيادة لصالح العملة الأمريكية بنسبة تزيد علي  0.1 بالمائة لتسجل 1.2868 دولار.

وصعدت الورقة الخضراء مقابل العملة السويسرية بنحو 0.5% لتسجل 0.9926 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار، والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.4% عند 97.916
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس البرلمان عن مبادرة "طنطاوي": لا علاقة للمجلس بها

منذ حوالي 4 ساعات

البرلمان يتخد إجراء تمهيدى لإحالة النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم

منذ حوالي 21 ساعة

الإخوان يروجون لمبادرة أحمد طنطاوى بعد فشل فيديوهات المقاول الأجير

منذ أقل من ساعتين

رئيس مجلس النواب: المدارس خالية من"الالتهاب السحائي"

الصور

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات يكشف أمام البرلمان سبب سوء خدمة الإنترنت

الداخلية تثأر لرئيس مباحث قوص فى قنا

بعد القبض عليها.. 5 معلومات عن شقيقة البغدادي

رئيس مجلس النواب: المدارس خالية من"الالتهاب السحائي"

أيام زمان

«أنا لولاك كنت ملاك».. حكاية الأغنية الوحيدة التي كتبها طه حسين

بنت الجوهري.. فشلت قصة حبها مع سعد زغلول فأصبح زعيمًا للأمة

«المخدرات وتجارة السلاح».. ماذا يفعل لاعبو البرازيل بعد الاعتزال؟

«دخل القبر وثلاجة الموتى».. كيف جسد أحمد زكي شخصيات أفلامه؟

ads

نجم الساعة

«أنا لولاك كنت ملاك».. حكاية الأغنية الوحيدة التي كتبها طه حسين

الصحة

8 أطعمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

تعرف على العلاج المناسب لتلف الغضاريف

يونيسيف: 20% من المراهقين يعانون اضطرابات عقلية

تقنية تجميلية تقضى على آثار حب الشباب

الرئيس نيوز

موقع عسكري بلغاري : تزويد إسرائيل بقاذفات القنابل B52 الأمريكية قرار خاطئ

الضرائب: الإنتهاء من تطوير المأموريات والمناطق الضريبية في 30 يونيو 2020

"وكيل النواب" يهاجم وزير الزراعة: "مش عارف يعني ايه فلاح"

الوجه الآخر للميكنة الزراعية في مصر.. أداة فعالة لتوفير مياه الري

منوعات

"الدولي للاتصالات":1 .4 مليار نسمة يستخدمون الإنترنت حول العالم

الحبتور يستقبل "البروفيسير" حمودة ويهديه نسخة من كتابه "دروس فى الحياة"

إقبال كثيف على السياحة العلاجية فى الكويت

"الجرافيتي" يعبر عن غضب احتجاجات تشيلي

كشكول

وزير التعليم عن تصريحات "كبار السن": لا تعليق

صيدلة الإسكندرية تعقد مؤتمراً دولياً عن العلوم الصيدلة والرعاية الصحية

وزير التعليم: نسعي لصياغة ثقافة جديدة تتماشي مع رؤية 2030

للأمهات.. أسباب تأخر النطق عند طفلك وطرق العلاج

إسلام سياسي

تفاصيل الأيام الأخيرة لـ"البغدادي": تنكّر في زي راعي أغنام

الإخوان يستغلون مرشدهم في التحريض ضد مصر

عاصم عبدالماجد يفتح النار على قادة الإخوان

بالأسماء.. أردوغان يمنح قادة الإخوان الجنسية التركية بأسماء مستعارة

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الطفل المصري بين التعليم والثقافة.. وتكنولوجيا المعلومات
لواء. محسن الفحام
إنجازات.. وتضحيات
لينا مظلوم
المتنبى.. شرارة أطلقت الغضب العراقى
لواء.حمدى البطران
المجلس القومى للترجمة
المزيد

الثقافة

غدًا.. أحمد كامل يناقش "جبل المجازات" بالنيل الثقافية

غدًا.. أحمد عبداللطيف يناقش "سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج" بالنيل الثقافية

"دار الوثائق" بالفسطاط تستقبل طلاب "آداب القاهرة" (صور)

"المرأة التي كتبت التوراة" رواية جديدة لمنشورات البحر المتوسط

صفحتنا ع الفيس بوك