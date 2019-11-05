الدولار يتحول للارتفاع خلال تعاملات اليوم

تحول الدولار الأمريكي للارتفاع القوي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد الكشف عن بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات رسمية اليوم ارتفاع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بأكثر من توقعات المحللين.



فيما تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي لأدنى مستوى في 5 أشهر، بينما واصلت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة هبوطها للشهر الرابع تواليًا.



ويتزامن أداء الورقة الخضراء مع التفاؤل المتزايد بشأن اقتراب الولايات المتحدة والصين من توقيع اتفاقية جزئية بشأن الأمور التجارية، وهو الأمر الذي من شأنه تخفيف حدة من الحرب التجارية.



وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبرج اليوم، أن الجانب الصيني يرغب في إسقاط بعض التعريفات الأمريكية قبل التوقيع على الصفقة التجارية المخطط هذا الشهر.



وارتفعت العملة الأمريكية أمام اليورو بنحو 0.5% إلى 1.1074 دولار.



كما سجل الدولار ارتفاعًا بأكثر من 0.5% أمام الين الياباني ليصعد إلى مستوى 109.13 ين.



وبالنسبة لزوج العملات (الجنيه الإسترليني-الدولار الأمريكي) فشهد زيادة لصالح العملة الأمريكية بنسبة تزيد علي 0.1 بالمائة لتسجل 1.2868 دولار.



وصعدت الورقة الخضراء مقابل العملة السويسرية بنحو 0.5% لتسجل 0.9926 فرنك.



وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار، والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.4% عند 97.916