إصابة شاب سقط من قطار ببنى سويف

أصيب شاب، اليوم الثلاثاء، بكدمات وجروح بالجسم بعد أن سقط من قطار بقرية طنسا بمدينة ببا جنوب بني سويف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، بلاغًا يفيد بسقوط شاب من أحد القطارات بقرية طنسا مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف.



وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصاب "محمد.ر.م" 17 سنة، ومقيم بمدينة ببا، مصابًا بجروح قطعية بالوجه وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقله إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزى لتلقى العلاج اللازم له داخل المستشفى، وإجراء كل الإسعافات الأولية.