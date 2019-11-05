"سياحة البرلمان": تقنين بوابة العمرة لرعاية مصالح المواطن

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، برئاسة النائب عمرو صدقى، استكمال مناقشة ما تم تنفيذه من خطط وإجراءات بشأن إنشاء البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة، والضوابط المنظمة لها.



وقال النائب عمرو صدقى، إن اللجنة ناقشت تقنين بوابة العمرة، مؤكدًا أن البوابة في المقام الأول لرعاية مصالح المواطن، وأن للسعودية سيادتها من الناحية التنظيمية البحتة.



وأشار رئيس اللجنة إلى أن البوابة تعطينا ما هو أشبه بالكنترول التنظيمي، عن طريق الإجراءات التى تتبعها، وكذلك إحصائية ترصد المسافرين، متابعا: "لو نجحت التجربة، سنعممها على باقى الحاجات".