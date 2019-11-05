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الثقافة

غدًا.. أحمد كامل يناقش "جبل المجازات" بالنيل الثقافية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:56 م
أحمد كامل
أحمد كامل
ايهاب مصطفى
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يستضيف الإعلامي خالد منصور، في حلقة الغد الكاتب أحمد كامل حول روايته "جبل المجازات"، في حلقة جديدة من برنامج كلمات، الذي يذاع في تمام الخامسة مساءً، على شاشة النيل الثقافية.

"جبل المجازات" رواية تستلهم من مأثورات القرى في الريف المصري، ومعتقدات ناسه، وحكاياتهم الخرافية، لتبني أسطورتها الخاصة.

من أجواء الرواية:
"وبَدَتْ في عمق الصحراء أطيافٌ لكتلة ضخمة ومتحركة تقترب من الغزالة؛ كانت جحافل لانهائية من نخلات تدور حول نفسها، مئات آلافٍ من نخلاتٍ تتدحرج أفقيًّا بانتظام وخفَّة خلف جسمٍ بشريٍّ ضئيل، ممتدّة في الصحراء بطولٍ يتجاوز أربعة كيلومترات وعرضٍ يقارب الثلاثة كيلومتر؛ وتبدو كبساطٍ عملاق يُسحَبُ بأيدٍ خفيّة نحو الغزالة. كانت النخلات تشكّل ما يقرب من ثلاثة آلاف صفّ متتالٍ، وفي كلّ صفٍّ يتدحرج ما بين ثلاثمئة إلى أربعمئة نخلة. والضئيل في المقدمة، يهرول أمام النخلات ويلهث؛ بشفاهٍ منفرجة، داكنة ورفيعة، يكوّرها أثناء شفطه المتقطّع للهواء، بشهيقٍ مبتور وغير متساوٍ، واللعاب يسيل ويتطاير من فتحة فمه، وينفصل سريعًا مع الرياح".

أحمد كامل شاعر وروائي مصري من مواليد 1981، تخرج في كلية الصيدلة جامعة الزقازيق، صدر له ديوانان "سكر فائت لنرجس لا يغني" 2008، و"ملك على الذكرى" 2011، وروايتان "العهد القديم: آخر 48 ساعة في حياة المُدهش" 2017، "جبل المجازات" 2019.
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