موسى مصطفى موسى رئيسًا فخريًا لاتحاد الكتاب والمثقفين العرب بباريس

قرر مجلس ادارة اتحاد الكتاب والمثقفين العرب بباريس برئاسة الدكتور محمد حسن، اختيار المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ورئيس المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية رئيسا فخريا للاتحاد.



وُلِدَ المهندس موسى مصطفى موسى في 13 إبريل عام 1952 وهو نجل الزعيم الوطني المعروف في أربعينيات القرن الماضي مصطفى موسى، والذي قاد كفاح الطلبة والعمال ضد الاحتلال البريطاني لمصر وكان رئيسًا للجنة الوطنية العليا للطلبة والعمال على مستوى الجمهورية وقطب الوفد الكبير ونائبا شهيرا بالبرلمان في العام 1950.



تولى المهندس موسى رئاسة حزب الغد في مايو 2011 بعد فصل أيمن نور من رئاسة الحزب، حيث اجتمعت الهيئة العليا للحزب على انتخابه كما كان موسى عضوًا بارزًا بمجلس الشورى المصري.



خاض "موسى" انتخابات الرئاسة في مصر عام 2018 منافسًا للرئيس عبدالفتاح السيسي وكان أول من قدمّ التهنئة للرئيس بعد فوزه، كما قدم له الرئيس عبدالفتاح السيسى كل الشكر والتقدير أمام شعب مصر كله وحياه على أدائه الوطني الفريد، وعلى حسه الوطني الرفيع وتحليه بالمسئولية الوطنية وحفاظه وحرصه على صورة بلاده. ‏