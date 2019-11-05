وزير الاتصالات يكشف أمام البرلمان سبب سوء خدمة الإنترنت

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه جار تطوير عدد من مكاتب البريد على مستوى المحافظات ضمن خطة الوزارة لتطوير وإنشاء عدد من مكاتب البريد، فضلا عن صدور قرارات بتوسيع بعض المكاتب القائمة، وقال إن جميع الخدمات المالية للعملاء في تطوير مستمر، ويتم زيادة ماكينات الصراف الآلي في المكاتب المختلفة وفقا لخطة هيئة البريد وطبقا للكثافة السكانية.



جاء ذلك في إطار مناقشة مجلس النواب لعدد 22 طلب إحاطة وسؤال موجهين إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إنشاء وتطوير مكاتب البريد، وسوء خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والإنترنت، فضلا عن دور الوزارة لمواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهة الحرب الإلكترونية.



وعن دور وزارة الاتصالات في مواجهة الشائعات قال: الاختصاص في هذا الصدد منوط لمركز معلومات مجلس الوزراء.



وحول سوء خدمات الإنترنت، قال إن الشركة المصرية للاتصالات قامت باستبدال عدد كبير من الشبكات الأرضية بالألياف الضوئية، وجار العمل على إحلال باقي الشبكات، فضلا عن أن شركات الاتصالات تتوسع في إنشاء الأبراج الخاصة بالمحمول لتحسين خدمات التليفون المحمول.



وأعاد وزير الاتصالات، تأخر توصيل الخدمات بقرى بني صالح والسباعية العليا بسانت كاترين، بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بزيارة تلك المناطق ولوحظ الطبيعة الجبلية لها، ولذا يتم مع الشركات المقدمة للخدمة، وحول عدم وجود شبكات في سيناء، طالب الوزير بتحديد المناطق المرجو وجود خدمة، مشيرا إلى ضرورة وضع الاحتياطات الأمنية في الاعتبار.



وعن توصيل خدمات التليفون الأرضي لبعض قرى مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، أكد أن الشركة ستقوم بدراسة تلك الطلبات وتحديد جدواها.



وفيما يخص جودة الخدمة على الطرق السريعة أكد أنه يتم إجراء قياسات ميدانية لجودة الخدمة عليها والمحاور الرئيسية، ويتم نشر التقرير على موقع الجهاز القومي للاتصالات ويعكس جودة الخدمة في كافة أنحاء الجمهورية ويتم توقيع الجزاءات على الشركات المتقاعسة، وحول التليفون الأرضي أشار إلى أنه يتم التعامل معها من خلال مراكز الشكاوى.



وفيما يخص السؤال عن دور المنظمة العربية للتكنولوجيا والمعلومات، هي منظمة عربية تعمل تحت رعاية الجامعة العربية ومقرها تونس العاصمة تهدف لتوفير الآليات الضرورية لدعم التعاون بين الدول العربية.